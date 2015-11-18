日本已公布经济指标--2015/11/18

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.2% p -0.2% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.2% -0.2% 11月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.1% -0.1% 11月26日 -- 工业生产(m/m) 9月 +1.1% r -1.2% r 11月29日 -- 失业率 9月 3.4% p 3.4% @ 11月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差1,145 逆差5,697 11月18日 逆差2,920 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.4% +2.9% 11月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”