美国FED：主席叶伦呼吁国会否决让货币政策听命于数学法则的议案

路透华盛顿11月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二抨击国会的一项议案。该议案要求联储将利率政策同一条数学法则挂钩，叶伦称这将“严重损害美国经济”。

根据议员们设想的政策规则，美联储要根据失业率和通胀率等经济指标来调整利率的升降。

叶伦致信国会议员表示，这项提案将毁掉联储的危机应变能力，并侵害联储的独立性。该提案或将于周三之后在众议院表决。

这“可能会导致通胀忧虑加剧、市场利率上升、美元在全球金融市场的地位下降、经济和金融稳定性削弱，”她说。

她还称，凭政策制定者对经济的了解程度，还远不足以拿出这样一条能够切实可行引导经济的法则。