欧元区经济：瑞士央行前总裁称欧洲央行宽松政策过度--电台

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
为了提振经济增长、阻止物价下行，欧洲央行3月推出了1万亿欧元(1.07万亿美元)的资产购买方案。上周欧洲央行总裁德拉吉强调央行已经做好扩大印钞的准备。
这进而会加大瑞士央行维持瑞郎弱势的压力，该行已经多次表示瑞郎被高估。瑞士央行已经采用负利率并显示出入市干预的意向，二者为遏制瑞郎上行的主要手段。
何斯称，瑞士央行1月取消瑞郎兑欧元汇率上限，虽然打击了出口商以及参与海外竞争的企业，但历史会证明此举是“恰当和正确的”。
“虽然你认为这是痛苦的，但实际上我们完全低估了经济的适应能力，”何斯称。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。