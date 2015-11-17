欧元区经济：瑞士央行前总裁称欧洲央行宽松政策过度--电台

为了提振经济增长、阻止物价下行，欧洲央行3月推出了1万亿欧元(1.07万亿美元)的资产购买方案。上周欧洲央行总裁德拉吉强调央行已经做好扩大印钞的准备。

这进而会加大瑞士央行维持瑞郎弱势的压力，该行已经多次表示瑞郎被高估。瑞士央行已经采用负利率并显示出入市干预的意向，二者为遏制瑞郎上行的主要手段。

何斯称，瑞士央行1月取消瑞郎兑欧元汇率上限，虽然打击了出口商以及参与海外竞争的企业，但历史会证明此举是“恰当和正确的”。