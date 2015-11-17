中国商品：2015/16年度糖需求将超过产量和进口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 今年进入中国的走私糖料将达到100万吨
* 2015/16年度消费量料升至1,540万吨
路透伦敦11月17日 - 分析机构Green Pool主管Tom McNeill周二表示，2015/16年度中国糖消费速度超过生产和进口速度。
中国是全球最大原糖进口国。
“糖产量有所下降，而预计消费仍将增长，”McNeill在行业研讨会上表示。
“这样，中国预计将出现超过600万吨的缺口。”
McNeill称，2015/16年度中国糖消费量料将增至1,540万吨，2014/15年度为1,520万吨。
他在为期两天的国际糖业组织(ISO)研讨会上表示，2015/16年度糖产量料将从2014/15年的1,060万吨降至930万吨。
McNeill说，2015/16年中国糖进口量料将从2014/15年的570万吨降至530万吨。
他还说，估计今年从缅甸等邻国走私进入中国的糖将达到100万吨。
2015/16年度的年终库存估计为1,000万吨，2014/15年为1,090万吨。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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