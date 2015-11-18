中港个股：中信银行拟与百度合资成立直销银行，筹建资产管理公司

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月18日 - 中国全国性商业银行--中信银行 周二晚间公告称，拟与百度 合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股。
中信银行还指出，该行计划发起成立中信银行资产管理股份有限公司，公司注册资金暂定20亿元。该行即将启动向监管机构的申请设立程序。
公告指出，为进一步推进中信银行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，该行拟与百度合作共同设立直销银行。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。
6月中信银行与百度签订全平台战略合作协议，合作范围由部分业务扩展至全平台业务。
中信银行A股和H股周一起临时停牌，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。在本次公告后，公司股票将于周三复牌。上一交易日该行A股收报7.44元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”