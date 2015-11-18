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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 08:00 BJT

中港个股：中信银行拟与百度合资成立直销银行，筹建资产管理公司

路透上海11月18日 - 中国全国性商业银行--中信银行 周二晚间公告称，拟与百度 合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股。

中信银行还指出，该行计划发起成立中信银行资产管理股份有限公司，公司注册资金暂定20亿元。该行即将启动向监管机构的申请设立程序。

公告指出，为进一步推进中信银行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，该行拟与百度合作共同设立直销银行。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施，目前双方具体出资比例待定。

6月中信银行与百度签订全平台战略合作协议，合作范围由部分业务扩展至全平台业务。

中信银行A股和H股周一起临时停牌，因有涉及对外投资的重要事项正在商谈筹划中。在本次公告后，公司股票将于周三复牌。上一交易日该行A股收报7.44元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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