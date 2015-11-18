日本个股：日本证券交易监督委员会考虑对东芝处以约6,000万美元罚款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月18日 - 日本经济新闻周三报导称，对于陷入七年财报造假丑闻风暴的东芝 ，日本证券交易监督委员会(SESC)或建议对其处以约75亿日圆(6,000万美元)的罚款。
报导称，日本证券交易监督委员会最早或于本月向日本金融厅提出上述建议。
报导称，东芝已经为行政处罚拨出84亿日圆，这意味着其获利的影响可能很小。
东芝曾表示，约有七年的时间获利虚报约1,550亿日圆，第三方调查人士将其归因于弄巧成拙以及不容员工质疑权威的文化。
报导称，2008年IHI Corp 因会计违规支付了创纪录规模的16亿日圆罚金，而此次对东芝的罚款规模将打破这一纪录，还有可能超过80亿日圆。
丑闻发生后东芝已在其董事会中加入了更多的外部人士，东芝本月表示已追究五名前管理人士管理不当之责。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”