日本个股：日本证券交易监督委员会考虑对东芝处以约6,000万美元罚款

路透东京11月18日 - 日本经济新闻周三报导称，对于陷入七年财报造假丑闻风暴的东芝 ，日本证券交易监督委员会(SESC)或建议对其处以约75亿日圆(6,000万美元)的罚款。

报导称，日本证券交易监督委员会最早或于本月向日本金融厅提出上述建议。

报导称，东芝已经为行政处罚拨出84亿日圆，这意味着其获利的影响可能很小。

东芝曾表示，约有七年的时间获利虚报约1,550亿日圆，第三方调查人士将其归因于弄巧成拙以及不容员工质疑权威的文化。

报导称，2008年IHI Corp 因会计违规支付了创纪录规模的16亿日圆罚金，而此次对东芝的罚款规模将打破这一纪录，还有可能超过80亿日圆。