欧洲财政：意大利及西班牙等四国2016年预算案可能违反欧盟规定

路透布鲁塞尔11月17日 - 欧盟执委会周二指出，意大利、立陶宛、奥地利及西班牙2016年预算案有可能违反欧盟规定；执委会此刻正在评估欧洲难民危机及法国额外增加安保开支对财政的影响。

执委会每年查核欧元区国家预算草案，判断其是否符合稳定暨成长协定的规定--该协定为欧盟预算设订规范。

但考虑到预算缺口与国内生产总值(GDP)之比高于3%，法国仍处在欧盟的纪律程序当中，即超额赤字程序。对于处于上述程序的国家，欧盟财长会设定年度的财政整顿目标。