《中国报摘》--中国证券报11月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中共中央政治局常委、国务院总理李克强周二主持召开“十三五”《规划纲要》编制工作会议并作重要讲话。李克强表示，纲要要以灵活有效的宏观调控创新举措应对经济波动，加快新旧动能转换和平滑接续，更大释放有效需求潜力，培育国际竞争合作新优势，保持经济中高速增长。
* 其他:
--业内人士认为，央企改革将成为明年最重要的中期主线之一，可持续关注集团资产注入、央企重组合并、困境企业的并购借壳以及混合所有制改革所带来的投资机会。
--2015年10月，保险资产管理机构共注册各类资产管理产品6项，注册规模117.02亿元人民币。其中，基础设施债权投资计划3项，注册规模18.02亿元；不动产债权投资计划2项，注册规模95亿元；项目资产支持计划1项，注册规模4亿元。
--国家发改委、能源局、工信部、住建部17日印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。
--截至10月底，境内共有基金管理公司100家，其中中外合资公司45家，内资公司55家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.1万亿元，较9月环比升6.13%，也是继9月公募规模首次回暖后再现较大幅度的提升。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”