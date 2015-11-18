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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月18日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委、国务院总理李克强周二主持召开“十三五”《规划纲要》编制工作会议并作重要讲话。李克强表示，纲要要以灵活有效的宏观调控创新举措应对经济波动，加快新旧动能转换和平滑接续，更大释放有效需求潜力，培育国际竞争合作新优势，保持经济中高速增长。

* 其他:

--业内人士认为，央企改革将成为明年最重要的中期主线之一，可持续关注集团资产注入、央企重组合并、困境企业的并购借壳以及混合所有制改革所带来的投资机会。

--2015年10月，保险资产管理机构共注册各类资产管理产品6项，注册规模117.02亿元人民币。其中，基础设施债权投资计划3项，注册规模18.02亿元；不动产债权投资计划2项，注册规模95亿元；项目资产支持计划1项，注册规模4亿元。

--国家发改委、能源局、工信部、住建部17日印发《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

--截至10月底，境内共有基金管理公司100家，其中中外合资公司45家，内资公司55家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.1万亿元，较9月环比升6.13%，也是继9月公募规模首次回暖后再现较大幅度的提升。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 黄凯)

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