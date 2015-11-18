《中国报摘》--中国证券报11月18日

--业内人士认为，央企改革将成为明年最重要的中期主线之一，可持续关注集团资产注入、央企重组合并、困境企业的并购借壳以及混合所有制改革所带来的投资机会。

--截至10月底，境内共有基金管理公司100家，其中中外合资公司45家，内资公司55家；取得公募基金管理资格的证券公司9家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.1万亿元，较9月环比升6.13%，也是继9月公募规模首次回暖后再现较大幅度的提升。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)