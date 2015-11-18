《中国重要政经日程》--11月18日

==========================今日重要政经日程==========================

11/17（周二）

--习近平自17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。本次会议的主题是“打造包容性经济，建设更美好世界”。

==========================近期重要政经日程==========================

11/19（周四）

--第三届中国资产证券化高峰论坛，至20日。

11/20（周五）

--应东盟轮值主席国马来西亚总理纳吉布邀请，国务院总理李克强将于20日至23日出席在马来西亚吉隆坡举行的第十八次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第十届东亚峰会，并对马来西亚进行正式访问。

11/24（周二）

*--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日。应国务院总理李克强邀请，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。会晤后，国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。