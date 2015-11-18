中国个股：东兴证券修订定向增发方案，筹资上限由150亿元调低为80亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月18日 - 6月份宣布其定向增发计划的东兴证券 周二晚间公告称，结合近期国内证券市场的变化，公司决定对增发价格、募集资金规模和用途等进行调整，其中募资上限由原先的150亿元人民币调整为80亿元。
公告指出，为确保定向增发计划顺利进行，定向增发的底价由原先的33.22元／股调整为19.06元／股，定向增发的股数仍维持不超过4亿股。
而在募资投向中，原本计划的筹建海外业务平台调整为积极发展海外业务，其余投向保持不变，例如加大对互联网金融业务的投入、适时扩大信用交易业务规模、加大对子公司和新设分支机构投入、适时扩大自营业务规模等。
东兴证券2月IPO时曾发行5亿A股，筹集资金45.9亿元。
随着A股市场6月起开始一轮急速下跌，券商股的价格已与上半年不可同日而语，近期已有一些上市券商调整其定向增发计划，例如长江证券 8月调整其增发底价，申万宏源 亦在8月下调其增发底价和融资规模上限。
东兴证券自上周三起临时停牌，筹划对定向增发方案进行调整。上一交易日收报29.04元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”