《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月18日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--APEC(亚太经合组织)今日进入领袖高峰会重头戏，台湾经济部长邓振中表示，已进行多场双边部长会谈，皆强力表达台湾欲加入TPP(跨太平洋伙伴关系协定)的意愿，确定12个TPP会员国都不反对。因TPP文本写明，新加入成员需12国皆支持或无异议，显示台加入TPP的机会大增。
--中国大陆3月公布〞一带一路〞愿景与行动文件，将福建省列为〞一路〞的核心区；昨日福建省政府公布〞福建省21世纪海上丝绸核心区建设方案〞全文，并将推动闽台合作列为八项主要任务之一，合作面向聚焦港口、海上运输等建设，欲打造环台湾海峡港口群和航运中心。
*经济日报：
--立法院今日将举办产创条例大修法公听会。据了解，为避免大修法旷日废时，政院改变策略，盼立法院能先通过员工分红、技术入股等留才条款，至于行政院研议第二波包括景气救生圈等减税条款修法，将暂缓出手。
--总统大选倒数计时已不到两个月，加上春节返台热潮，台企联推出台胞返乡团体优惠机票，鼓励台商回台投下神圣的一票。跟往年不同的是，这次优惠可以投完票等过年〞一次往返〞，更可以先投票及过年〞二次往返〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”