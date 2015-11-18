《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月18日

*工商时报：

--APEC(亚太经合组织)今日进入领袖高峰会重头戏，台湾经济部长邓振中表示，已进行多场双边部长会谈，皆强力表达台湾欲加入TPP(跨太平洋伙伴关系协定)的意愿，确定12个TPP会员国都不反对。因TPP文本写明，新加入成员需12国皆支持或无异议，显示台加入TPP的机会大增。

--中国大陆3月公布〞一带一路〞愿景与行动文件，将福建省列为〞一路〞的核心区；昨日福建省政府公布〞福建省21世纪海上丝绸核心区建设方案〞全文，并将推动闽台合作列为八项主要任务之一，合作面向聚焦港口、海上运输等建设，欲打造环台湾海峡港口群和航运中心。

*经济日报：

--立法院今日将举办产创条例大修法公听会。据了解，为避免大修法旷日废时，政院改变策略，盼立法院能先通过员工分红、技术入股等留才条款，至于行政院研议第二波包括景气救生圈等减税条款修法，将暂缓出手。

--总统大选倒数计时已不到两个月，加上春节返台热潮，台企联推出台胞返乡团体优惠机票，鼓励台商回台投下神圣的一票。跟往年不同的是，这次优惠可以投完票等过年〞一次往返〞，更可以先投票及过年〞二次往返〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。