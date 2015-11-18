《香港报摘》--经济日报11月18日

**头版头条**

--港交所 行政总裁李小加称，希望沪港通扩容，与深港通同步推出，惟因需预留3个月时间给市场准备，深港通今年内推出无望。

**其他**

--澳门政府公布新一年《施政报告》，行政长官崔世安称，政府预算按全年博彩收入2,000亿澳门元评估，即每月166亿澳门元，明显低于今年首10月平均196亿澳门元，也较大部分券商预测保守。

--中国人民银行在香港买入人民币撑滙价，令离岸人币流动性出现紧张，拆息上升之余，香港银行亦陆续加息吸存款，建行（亚洲）调升3个月定存利率至3.9厘，同期计全港最高。

--新世界发展 主席郑家纯称，预期未来半年至一年楼价将跌5-10%，政府加快推地、推出遏抑楼市措施对楼价构成压力。（完）

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