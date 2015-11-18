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市场报道 | 2015年 11月 18日 星期三 12:14 BJT

更正-****美国与加拿大经济指标预测--11月18日-11月25日****

(更正：因译文有误，11月25日(三)1445 GMT应为“美国Markit综合与服务业采购经理人指数(PMI)”，非“Markit制造业采购经理人指数(PMI)”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月16日当周

11月18日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 408.7

再融资指数 -- 1,656.2

1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5

房屋开工年率(万户) 116.0 120.6

11月19日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 27.1 27.6

四周均值(万人) -- 26.775

续请失业金人数(万人) 11月7日当周 217.0 217.4

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.3% -0.1%

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负1.0 负4.5

1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% -0.2%

11月20日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.0% +2.1%

1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5%

1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4

综合指数 -- 负1

11月23日当周

11月23日(一)

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 544 555

成屋销售(较前月) -- +4.7%

11月24日(二)

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5%

最终销售 -- +3.0%

消费者支出 -- +3.2%

GDP平减指数 -- +1.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1%

经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.4%

1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.2 97.6

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负1

11月25日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- --

1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.4% +0.1%

个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.2%

1330 美国耐久财订单 10月 +1.3% -1.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.1%

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.5%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0

服务业PMI 55.0 54.8

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.0 93.1

现况指数 -- 104.8

预期指数 -- 85.6

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.5 46.8

1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 许娜)

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