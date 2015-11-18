更正-****美国与加拿大经济指标预测--11月18日-11月25日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(更正：因译文有误，11月25日(三)1445 GMT应为“美国Markit综合与服务业采购经理人指数(PMI)”，非“Markit制造业采购经理人指数(PMI)”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月16日当周
11月18日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 408.7
再融资指数 -- 1,656.2
1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5
房屋开工年率(万户) 116.0 120.6
11月19日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 27.1 27.6
四周均值(万人) -- 26.775
续请失业金人数(万人) 11月7日当周 217.0 217.4
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.3% -0.1%
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负1.0 负4.5
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% -0.2%
11月20日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5%
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4
综合指数 -- 负1
11月23日当周
11月23日(一)
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 544 555
成屋销售(较前月) -- +4.7%
11月24日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5%
最终销售 -- +3.0%
消费者支出 -- +3.2%
GDP平减指数 -- +1.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.4%
1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.2 97.6
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负1
11月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- --
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.1%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 10月 +1.3% -1.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.1%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0
服务业PMI 55.0 54.8
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.0 93.1
现况指数 -- 104.8
预期指数 -- 85.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.5 46.8
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 许娜)
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