《全球汇市》美元处于七个月高位附近，美债收益率下降抑制涨势

美元升至一周高位123.490日圆后，目前近持平为123.455日圆 ，美债收益率下跌阻挠美元升势。

周二稍晚出炉的数据显示，全球乳价连续第三次标售出现下跌，增添新西兰农民所承受的压力，而该国央行下月开会降息的机率则升温。