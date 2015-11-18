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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 08:49 BJT

《全球汇市》美元处于七个月高位附近，美债收益率下降抑制涨势

美元升至一周高位123.490日圆后，目前近持平为123.455日圆 ，美债收益率下跌阻挠美元升势。

美债收益率周二下滑，市场担忧巴黎遭袭后可能出现更多恐怖袭击行动，进而引发避险需求。

此外，乳价下滑，压低新西兰元汇价，目前在六周低位0.6452美元附近陷入挣扎。

周二稍晚出炉的数据显示，全球乳价连续第三次标售出现下跌，增添新西兰农民所承受的压力，而该国央行下月开会降息的机率则升温。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0643 1.0641 0.02 -12.02 1.2097

美元/日圆 123.40 123.43 -0.02 3.30 119.68

欧元/日圆 131.33 131.34 -0.01 -9.56 144.78

美元/瑞郎 1.0144 1.0137 0.07 2.04 0.9941

英镑/美元 1.5214 1.5212 0.01 -2.31 1.5573

美元/加元 1.3319 1.3317 0.02 14.64 1.1618

澳元/美元 0.7110 0.7109 0.01 -12.95 0.8168

新西兰元/美元 0.6473 0.6470 0.05 -16.98 0.7797

澳元/日圆 87.740 87.750 -0.01 -10.22 97.750

新西兰元/日圆 79.880 79.820 0.08 -14.57 93.310

英镑/日圆 187.74 187.76 -0.01 1.02 186.38

澳元/新西兰元 1.0981 1.0976 0.05 4.89 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李春喜/龚芳; 审校 戴素萍/李爽/陈宗琦)

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