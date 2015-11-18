《新兴市场重要经济事件预告》--11月18日-11月25日

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11月18日(三)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席政府举行的一个经济问题会议。

马尼拉--亚太经合组织(APEC)领导人会议(至11月19日)。

曼谷--泰国央行将公布11月政策会议记录(0200)

11月19日(四)

贝尔格莱德--IMF欧洲部发表2015年秋季中欧、东欧及东南欧(CESEE)地区经济问题报告。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席政府举行的一个经济问题会议。

11月20日(五)

首尔--韩国央行总裁李柱烈主持韩国银行业高层例会(2230)。

11月23日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。OECD秘书长葛利亚致开幕词，其他讲话官员包括：OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)、斯洛伐克和土耳其及阿富汗经济部长。

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。

11月24日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。

11月25日(三)

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)

圣地亚哥--推出2015年智利经济调查

兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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