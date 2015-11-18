《香港报摘》--信报11月18日

**头版头条**

--港交所 行政总裁李小加在沪港通开通一周年的仪式上表示，今年推出深港通可能未必有足够时间准备。

**其他**

--彭博引述消息指出，渣打集团 印度的贷款中，除已有10亿美元不良贷款外，另有约50亿美元贷款位列内部监察名单，被认为有违约风险，即合共达468亿港元。

--神州租车 管理层于分析师电话会议中称，旗下“UCAR神州专车”不依靠任何政策红利，不必参与对车主的补贴竞争，成本结构清晰稳定；此外公司已于10月推出二手车直销平台“神州准新车”。

--金山软件 公布截至9月底止第三季纯利4,755.4万元人民币，按年大跌79.4%，主要受累于股份酬金增加和缺乏一次性收益。（完）

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