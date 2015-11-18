台湾汇市：10月台币实质有效汇率指数升至102.12，但仍低于韩元--BIS

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2015年10月台币实质有效汇率(REER)指数为102.12，较上月走高，仍低于韩元的110.14。
经过修正后，台币实质有效汇率指数今年6月以104.31创下六年半高位；前高是2008年11月的105.03。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1NCwG8g)
2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。
以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2015/10 102.12 110.14
2015/09 101.88R 107.10R
2015/08 102.52R 107.64R
2015/07 103.96R 109.54R
2015/06 104.31R 111.63R
2015/05 103.88R 113.20R
2015/04 102.91R 113.84R
2015/03 101.69R 112.11R
2015/02 100.61R 112.20R
2015/01 99.73R 113.23R
2014年
2014/12 100.65R 109.22R
2014/11 101.57R 108.34R
2014/10 101.44R 109.93R
2014/09 101.49R 112.32R
2014/08 100.89R 112.00R
2014/07 100.27R 112.01R
2014/06 100.43R 112.15R
2014/05 99.32R 111.43R
2014/04 99.34R 109.59R
2014/03 98.51R 106.93R
2014/02 99.95R 107.70R
2014/01 100.85R 107.80R
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”