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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 10:00 BJT

台湾汇市：10月台币实质有效汇率指数升至102.12，但仍低于韩元--BIS

路透台北11月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2015年10月台币实质有效汇率(REER)指数为102.12，较上月走高，仍低于韩元的110.14。

经过修正后，台币实质有效汇率指数今年6月以104.31创下六年半高位；前高是2008年11月的105.03。

台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选(bit.ly/1NCwG8g)

2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

以下为2014年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：

时间 台币REER 韩元REER

2015/10 102.12 110.14

2015/09 101.88R 107.10R

2015/08 102.52R 107.64R

2015/07 103.96R 109.54R

2015/06 104.31R 111.63R

2015/05 103.88R 113.20R

2015/04 102.91R 113.84R

2015/03 101.69R 112.11R

2015/02 100.61R 112.20R

2015/01 99.73R 113.23R

2014年

2014/12 100.65R 109.22R

2014/11 101.57R 108.34R

2014/10 101.44R 109.93R

2014/09 101.49R 112.32R

2014/08 100.89R 112.00R

2014/07 100.27R 112.01R

2014/06 100.43R 112.15R

2014/05 99.32R 111.43R

2014/04 99.34R 109.59R

2014/03 98.51R 106.93R

2014/02 99.95R 107.70R

2014/01 100.85R 107.80R

注:r表修正后数字。(完)

参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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