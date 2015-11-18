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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 08:40 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

11月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7503港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数      周二收高6.49点，或0.04%，报17,489.5点。受德国接到炸弹袭击威胁消息
 影响回吐稍早升幅。[受德国接到炸弹袭击威胁消息影响回吐稍早升幅]
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       107.010   -1.05      23628             8.294      -0.79
 中国铝业                       8.120    0.00      15299             2.517      -0.11
 中国移动                      58.600   -0.31      82322            90.834       0.65
 中国人寿                      17.740   -2.04     136509            27.498      -0.37
 中石油                        71.340   -1.83      27823             5.529      -1.09
 中石化                        64.170   -2.60      39275             4.973      -0.33
 汇丰控股                      39.410    0.48    1512012            61.088       0.23
 中电信                        50.960   -0.20       6438             3.950       0.24
 中国联通                      12.770   -0.31     112225             9.897      -0.63
 兖州煤业                       4.630   -2.94       8838             3.588      -1.42
 华能国际                      38.590   -0.57      12622             7.477       0.91
 南方航空                      39.720    2.48       5933             6.157       0.27
 东方航空                      29.470    1.73       3135             4.568      -0.26
 中芯国际                       5.350   -2.19       5737             0.829      -0.09（完
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