《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月18日

11月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7503港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高6.49点，或0.04%，报17,489.5点。受德国接到炸弹袭击威胁消息 影响回吐稍早升幅。[受德国接到炸弹袭击威胁消息影响回吐稍早升幅] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 107.010 -1.05 23628 8.294 -0.79 中国铝业 8.120 0.00 15299 2.517 -0.11 中国移动 58.600 -0.31 82322 90.834 0.65 中国人寿 17.740 -2.04 136509 27.498 -0.37 中石油 71.340 -1.83 27823 5.529 -1.09 中石化 64.170 -2.60 39275 4.973 -0.33 汇丰控股 39.410 0.48 1512012 61.088 0.23 中电信 50.960 -0.20 6438 3.950 0.24 中国联通 12.770 -0.31 112225 9.897 -0.63 兖州煤业 4.630 -2.94 8838 3.588 -1.42 华能国际 38.590 -0.57 12622 7.477 0.91 南方航空 39.720 2.48 5933 6.157 0.27 东方航空 29.470 1.73 3135 4.568 -0.26 中芯国际 5.350 -2.19 5737 0.829 -0.09（完 ）