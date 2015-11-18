《中国报摘》--其他报纸重要消息11月18日

**上海证券报**

--中央财经大学气候与能源金融研究中心主任王遥撰文建议，应大力发展中国绿色债券，建议由监管部门发布绿色债券指引，对其进行界定和分类，对募集资金使用实施特殊管理，鼓励绿色认证，出台激励措施，如对认购绿色债券的机构投资者，执行类似购买国债享有的免税政策。

**证券时报**

--今年披露的定增融资规模超过100亿元人民币的巨额定增项目已达37个，合计募资规模约7,000亿元。

**第一财经日报**

--一些劳动力输出地区养老金收支状况进一步恶化，必须依靠转移支付和省级调剂金才能实现“保发放”，但由于财政收入增速在放缓，各级财政对养老金的补助也存在不同程度的力不从心，地方急盼中央养老保险顶层设计方案尽快出台。(完)