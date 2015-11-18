《汇市简讯》澳洲薪资数据与预期一致，澳元/美元开盘淡静

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0041GMT
* 澳洲第三季薪资价格指数一如预期(较前季增长0.6%，较上年同期成长2.3%)
* 亚洲汇市早盘澳元/美元持稳
* 澳元昨日表现出色，尽管主要大众商品价格再度下跌
* 澳元/新西兰元需求和空头回补构成支撑
* 澳元人气十分偏空，受全球经济成长担忧影响
* 大宗商品疲弱价格以及新兴市场资产遭抛售体现了这些担忧。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王颖；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”