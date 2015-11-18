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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 08:50 BJT

《汇市简讯》澳洲薪资数据与预期一致，澳元/美元开盘淡静

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* 澳洲第三季薪资价格指数一如预期(较前季增长0.6%，较上年同期成长2.3%)

* 亚洲汇市早盘澳元/美元持稳

* 澳元昨日表现出色，尽管主要大众商品价格再度下跌

* 澳元/新西兰元需求和空头回补构成支撑

* 澳元人气十分偏空，受全球经济成长担忧影响

* 大宗商品疲弱价格以及新兴市场资产遭抛售体现了这些担忧。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 李爽)

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