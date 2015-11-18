中国金融：应大力发展绿色债券，可出台激励措施降融资成本--专家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月18日 - 中国中央财经大学气候与能源金融研究中心主任王遥撰文建议，应采取各项政策，大力发展中国绿色债券，建议由监管部门发布绿色债券指引，对绿色债券进行界定和分类，对绿色债券募集资金使用实施特殊管理，鼓励绿色认证，出台激励措施。
上海证券报周三刊登该文称，为进一步降低绿色债券的融资成本，建议对相关机构投资者执行类似购买国债享有的免税政策。对于发行绿色债券的企业，鼓励地方政府安排专项资金给予企业部分或全额贷款贴息，或对绿色债券支持的绿色项目提供担保等增信措施。
“这将在一定程度上降低融资成本，这也意味着更低的项目开发成本，从而可以使融资者和投资者有更多动力将资金用于促进环境保护、低碳发展、可持续发展的项目上。”王遥称。
她同时认为，对投资者来说，绿色债券相比于普通债券具有更加严格的信息披露要求，募集资金的用途也更具透明性，从而投资者能在承担较低风险的同时获得一定收益。
绿色债券因为其募集资金的最终投向是绿色项目而区别于普通债券。中国当前持续进行的国家战略布局、金融改革和市场政策发布，为中国绿色债券市场的发展增加了驱动力。
为激励绿色债券发行，文章提出，可出台一些鼓励措施，如对符合金融机构风险资产比例要求，且拨备计提充足的金融机构，若其发行绿色债券，可对绿色金融债项下发放的贷款适用75%的优惠风险权重和资本监管要求；对投资于绿色债券的银行，允许其持有的绿色债券所对应的风险资产占用比例减半。
近期发布的“十三五”(2016-2020年)规划建议中，“发展绿色金融”是要点之一，为发展绿色债券市场提供了政策预期。而债券市场出台的一系列放宽债券发行条件、鼓励债券市场发展的政策，为激励和扩大绿色债券市场提供了机会。
文章并援引数据称，截至2014年12月，中国债券市场余额为35.9万亿元人民币，2014年的债券发行量高达11.1万亿元。
中国央行行长周小川此前在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议》辅导读本上撰文指出，预计从2014年到2020年，债券市场余额占GDP(国内生产总值)比例将提高到100%，而2014年这一比例约为56.43%。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”