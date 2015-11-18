《香港报摘》--其他报纸重要消息11月18日

**明报**

--汇丰 旗下香港上海汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜接受专访时表示，配合内地金融市场改革，预期集团的人民币相关收入由去年的17亿美元，到3-5年后增加47%至25亿美元。

--港交所 近日宣布新增印度为获接纳的海外司法地区，考虑让印度注册公司以预托证券形式在香港上市（即HDR）。

**星岛日报**

--澳门行政长官崔世安在施政报告中提出，今年会向博彩业作中期检讨，检视娱乐场幸运博彩经营发牌及执行情况，以及推动博彩业拓展大型综合旅游项目。

**苹果日报**

--凭风靡一时的游戏《神魔之塔》走红的游戏开发商madhead，其行政总裁曾建中称，公司与云游 因双方步伐不同，目前已没有合作。

**东方日报**

--消息人士透露，中国人民银行上周向内地人民币代理行下达窗口指导，暂停向离岸参加行提供跨境融资，令离岸人民币（CNH）拆息连日高企近5厘，深受离岸人民币资金紧绌影响的中资银行遂上调存息吸纳资金。

--丽新发展 宣布按二供一比例供股集资9.243亿港元，每股供股价0.092港元，较昨日收市价折让33.33%。

**文汇报**

--西王特钢 与中国科学院金属研究所及山西国正高铁科技订立研究及开发合作协议，订约方将就高速列车车轴的研究与开发展开合作。（完）

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