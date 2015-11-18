建信期货：中国期指冲高遇阻，主力净空上升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月18日的《期货日报》：
受央行对部分银行定向降准消息影响，周二国内股市冲高回落，成交量有所放大，期指持仓持续下降。沪深300指数与中证500指数分别下跌0.15%、0.89%，上证50指数上涨0.24%，期指贴水幅度小幅扩大。IF四份合约合计减仓393手至43074手，IH四份合约合计减仓267手至17725手，IC四份合约合计减仓772手至16994手。
周二，前十名席位在IF1511及IF1512两个合约上共持有多单21283手，持有空单25264手，主力净空持仓量为3981手，较前一交易日增加221手。多头方面，永安期货席位减仓311手而银河期货席位增仓228手。空头方面，中信期货与国泰君安期货席位分别增仓249手、131手，华泰期货、光大期货席位分别减仓183手、150手。总体上看，多空双方均互有增减而多头减仓力度较大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”