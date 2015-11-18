建信期货：中国期指冲高遇阻，主力净空上升

受央行对部分银行定向降准消息影响，周二国内股市冲高回落，成交量有所放大，期指持仓持续下降。沪深300指数与中证500指数分别下跌0.15%、0.89%，上证50指数上涨0.24%，期指贴水幅度小幅扩大。IF四份合约合计减仓393手至43074手，IH四份合约合计减仓267手至17725手，IC四份合约合计减仓772手至16994手。

周二，前十名席位在IF1511及IF1512两个合约上共持有多单21283手，持有空单25264手，主力净空持仓量为3981手，较前一交易日增加221手。多头方面，永安期货席位减仓311手而银河期货席位增仓228手。空头方面，中信期货与国泰君安期货席位分别增仓249手、131手，华泰期货、光大期货席位分别减仓183手、150手。总体上看，多空双方均互有增减而多头减仓力度较大。(完)