路透调查：美国原油库存料连续八周上升，汽油与馏分油库存料下降

路透11月17日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国商业原油库存可能连续第八周增加，油品库存可能下降。

受访的八名分析师平均预计，11月13日止当周美国原油库存料增加190万桶。此项调查是在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布库存周报前进行的。

API周二称，上周美国原油库存减少48.2万桶，至4.857亿桶，因进口下降和炼厂加工率提高；库欣原油库存增加130万桶；馏分油库存减少150万桶。

EIA报告将于周三1530GMT公布。

EIA上周公布，截至11月6日当周美国原油库存 增加420万桶，至4.87亿桶。