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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 09:23 BJT

国际油市：伊朗石油部长称该国原油出口增加并不会导致油价大跌--IRNA

路透迪拜11月17日 - 有媒体周二援引伊朗石油部长尚甘尼的讲话报导，伊朗计画增加原油生产，但其出口不会导致全球油价大跌，因为市场对新增供给已有预期。

“对于未来几个月伊朗原油产量增加，全球油市已有考虑，伊朗原油入市不会导致价格大跌，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述他谈话指出。

尚甘尼重申，在国际制裁解除后，伊朗打算将原油日产量提高50万桶；伊朗称制裁将于12月底解除，但多数分析师认为要到2016年初或年中才会解禁。

“我们并不担忧原油增产及销售状况，”他补充道，伊朗将继续把亚洲市场传统客户作为优先考量。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)

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