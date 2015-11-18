国际油市：伊朗石油部长称该国原油出口增加并不会导致油价大跌--IRNA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透迪拜11月17日 - 有媒体周二援引伊朗石油部长尚甘尼的讲话报导，伊朗计画增加原油生产，但其出口不会导致全球油价大跌，因为市场对新增供给已有预期。
“对于未来几个月伊朗原油产量增加，全球油市已有考虑，伊朗原油入市不会导致价格大跌，”伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述他谈话指出。
尚甘尼重申，在国际制裁解除后，伊朗打算将原油日产量提高50万桶；伊朗称制裁将于12月底解除，但多数分析师认为要到2016年初或年中才会解禁。
“我们并不担忧原油增产及销售状况，”他补充道，伊朗将继续把亚洲市场传统客户作为优先考量。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”