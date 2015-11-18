瑞达期货：产量不减沪铝跌势不止

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月18日的《期货日报》：
自10月中旬以来，空头再度发力，令沪铝实现连续近12个交易日的下跌，跌幅高达逾11.4%。进入11月，沪铝仍无力反弹，出现冲高回落，现交投于1万整数关口附近。本轮跌势，主要原因在于国内电解铝冶炼成本不断下调，降低了铝企减产的积极性，令铝市产能过剩格局难破。
在全球经济增长趋缓、美元指数维持强势的背景下，期铝中长期跌势难改。而且最为关键的是，只要国内铝企未出现大面积的减停产，铝价就难走出像样的反弹，需警惕沪铝成为下一个“螺纹钢”，出现阴跌不止的走势。预计沪铝1万关口基本难守，下方支撑下移至9500元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”