瑞达期货：产量不减沪铝跌势不止

以下内容节选自11月18日的《期货日报》：

自10月中旬以来，空头再度发力，令沪铝实现连续近12个交易日的下跌，跌幅高达逾11.4%。进入11月，沪铝仍无力反弹，出现冲高回落，现交投于1万整数关口附近。本轮跌势，主要原因在于国内电解铝冶炼成本不断下调，降低了铝企减产的积极性，令铝市产能过剩格局难破。

在全球经济增长趋缓、美元指数维持强势的背景下，期铝中长期跌势难改。而且最为关键的是，只要国内铝企未出现大面积的减停产，铝价就难走出像样的反弹，需警惕沪铝成为下一个“螺纹钢”，出现阴跌不止的走势。预计沪铝1万关口基本难守，下方支撑下移至9500元/吨。(完)

详情请点选链接：here