中国金融：深圳下发第二批QDIE批文，总计额度约10亿美元--财新

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月18日 - 据中国财新网周三报导，作为深圳跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资），第二批试点已于日前正式启动。QDIE第二批获批机构本月初接获批文，共有30余家在列，每家获批额度3,000万美元，总计使用额度约10亿美元。
QDIE简单理解即是“境内募资、境外投”。相比QDII（合格境内机构投资者），QDIE投资范围更广，除了证券类标的，还包括境外非上市公司股权、对冲基金及不动产等，因此备受境内外资产管理机构青睐。
报导引述接近深圳金融办人士透露，QDIE第二批共有38家资产管理机构申请，最终30余家获批。其中包括包括中国平安 旗下两家公司--平安大华基金管理有限公司和平安信托有限责任公司，以及景顺长城基金旗下全资子公司景顺长城资产管理（深圳）有限公司。
2014年8月，国家外管局同意深圳QDIE试点方案，给予首批10亿美元境外投资额度，同年年底，深圳发布试点实施细则，标志QDIE正式启动。今年年初，八家资管机构获得QDIE首批试点资格，截至9月底，首批试点批出额度已达9.61亿美元。
今年上半年，深圳金融办会同深圳外管局向国家外管局申请增加QDIE试点额度20亿美元，最终获批15亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”