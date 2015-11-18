港报社评：交足功课港队抵撑--星岛日报11月18日

世界盃外围赛中港大战，双方球员都全力拼搏，势均力敌，最后○比○打和收场。虽然赛果令香港晋身亚洲区十二强的机会甚微，但是港队的表现已经不负万千球迷所托，社会上不同政治立场的人纷纷撑港队，更呈现近年罕见的凝聚力。 现时港队只余下一场在明年三月对在小组排第一的强队卡塔尔，至于中国队明年三月尚余两仗，一仗对马尔代夫，另一仗对卡塔尔。如果按照实力没有爆冷，卡塔尔两战皆胜，而中国又轻取马尔代夫，则中国与香港同分，可以凭得失球好过香港，以小组第二名与其他七组第二名，凭得分竞逐四个晋级位置，并不容易。 实力较逊的香港队，两度逼和国家队，大降国家队晋级机会，或有人视之为「不爱国」。但是，体育竞赛要求参赛各方出尽全力，公平比拼，如果要港队放软手脚来成就国家队晋级，无论对国家队或香港队都是耻辱。

同样，香港人力撑港队，也不能够用来衡量港人是否「爱国」，不应该以对立思维来认定「撑港」就等如「反中」。假设换上国家队作客上海或广州，与当地球队作赛，相信当地大多数球迷亦会为自己城市的球队打气。这种现象全球皆然，不应视作敌对的表现。 当然，不排除有小部分港人有排拒中央的心态，包括那些在奏国歌时喝倒采或刻意背向国旗的球迷，但是他们在球场内只占少数，绝大部分球迷都不作和应。昨晚球赛，不论在绿茵场上或者观众席都和气收场，没有发生冲突，展示了两地球迷高质素的一面。 香港代表与国家代表在国际赛事中同场比并，不止在足球场上，例如乒乓球赛就有多次中港交锋，在单车赛中，本港的李慧诗和中国的锺天使就经常激烈竞争，港人由当年纷纷力撑「乒乓孖宝」，到今天全力支持「牛下女车神」，都是正常的表现。 相信大部分撑港队的市民，在国际赛事中，当中国队对日本队，甚至中华台北队对外国队，都会力撑中国队和中华台北，一如内地人看香港与外国作赛时，都会为香港打气一样，这是民族精神的流露，正如曼彻斯特的球迷在支持曼联或曼城之外，还会支持英格兰队。 今次世界盃外围赛港队拼尽全力，交足功课，继六年前勇夺东亚运动会冠军后，再度掀起全城狂热。政坛不同阵营的人，无论是建制还是泛民，纷纷表示撑港队，超越政治分歧，形成一股强大的社会凝聚力。 港队无论最后能否晋级，这轮外围赛的表现已经无愧于港，并且作为凝聚社会、令市民振奋的一股力量，交出卓越的成绩。