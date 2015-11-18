港报社评：骑劫球赛亵渎体育，鼓吹“港独”不可姑息--文汇报11月18日

昨晚，广受关注的港足与国足比赛期间，有人在球场内公然打出「Hong Kong is not China」的标语。借足球比赛表达政治诉求、宣泄政治情绪本已令人厌恶，公然鼓吹「港独」分离意识更加令人愤慨，不可原谅姑息。把足球赛场作为政治表演舞台，这是骑劫球赛、骑劫球迷、骑劫香港、违背体育精神、违背香港社会主流民意。市民一定会齐声谴责这种别有用心的政治动作，对挑拨两地关系的言行保持高度警惕，绝不会容忍破坏「一国两制」的分离主义思潮蔓延。

虽然说，港足与国足的比赛结果影响各自的出线机会，但说到底只是一场体育比赛而已，绝不应上纲上线，将比赛与政治挂鈎。奥林匹克运动精神，强调藉不同的竞技运动，打破种族、民族、国家、意识形态的界线，以团结、和平、友谊、进步为宗旨，促进人类相互了解，为构建一个和谐、美好的世界而共同努力。可惜，本港有一小撮人将无知、狭隘、偏执、可悲的政治理念，投射到一场本来值得欣赏的足球比赛上，把足球赛场当作政治骚的平台，实在是对体育精神的亵渎。这些人不是球迷，只是骑劫球赛的小丑。

香港拥有高度的言论自由，但也如全世界大多数国家和地区一样，言论自由是有尺度和界限的，如果挑战主流社会的底线，就会受到谴责和抵制。在英国不允许发表冒犯皇室的言论，在美国性别、种族、宗教、智障等议题都是不可触犯的禁忌。在香港，大多数港人都拥护「一国两制」，认同和珍惜作为中国人的身份。极少数搞事者，在港足对国足赛事上举起带有浓厚「港独」意味的标语，故意借媒体传播分离主义主张，是对港人主流身份认同的公然挑战。年初，本港有人大肆鼓吹「港独」思潮，当时特区政府和社会各界已强烈谴责，明确指出香港无宣扬「港独」的言论自由。如今，在球场上打出不认同国家的分离主义标语，同样触及大是大非底线，不容有半点含糊，应受严厉谴责。

球迷热爱足球运动，支持不同球星、不同国家和地区的球队，只要是出于欣赏球技比拚、鼓励球队尽力竞赛，完全合情合理，没有任何问题。但是，如果把简单的足球比赛与政治扯上关系，把政治争拗带入绿茵场内，将足球当作鼓吹分离思潮的工具，这样的人根本不是爱足球，更不是爱香港，而是绞尽脑汁炒作政治议题，撕裂社会，破坏香港的和谐安宁。这一小撮唯恐天下不乱的滋事者，代表不了广大香港球迷，代表不了广大香港市民，香港主流社会讨厌政争，渴求法治理性，不可也不会姑息这些害群之马任意妄为。

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