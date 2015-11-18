港报社评：在球场宣泄政治不满，无助足运更徒生误解--明报11月18日

昨晚的世界盃亚洲区外围赛香港队主场迎战中国队，除了胜负之外，令人关注的是会否出现状况，使比赛演变成为事件。从过程看来，昨晚未若9月间港队主场对卡塔尔时，有本港球迷嘘国歌及向卡塔尔球员投掷杂物般严重，不过在开赛前奏起国歌，仍有球迷发出嘘声或以其他动作显示政治姿态，事态仍然使人难以释怀。本港一些球迷视球场为对北京不满的宣泄场，只能以不幸和不智来形容，因为此举无助推动香港足球运动，反而在政治上可能加深不必要误会和隔阂，并非理性恰当做法。

这场比赛备受关注，不仅因为胜负会影响两队晋级，更被一些人有意无意之间赋予折射内地与本港矛盾的政治意义。近期港队出赛，球迷嘘国歌、投杂物等不文明举动，已经使香港足总被国际足协罚款。据足总高层人士透露，国际足协昨晚在球场派驻摄录队，说是要录影比赛的「花絮」。这个举措较为罕见，设若昨晚球场上再有违反国际足协规定的事情，则不但影响港队日后的主场比赛安排，今次世界盃外围赛可能被扣分，最坏是连足总在国际足协的会籍也会受到影响。

虽云比赛归比赛，政治归政治，不过足球是团体竞技项目，参赛队伍按国家或地区划分；香港在国际足协与内地的中国平起平坐，本来就是尊重香港的历史地位，带有政治意涵的安排。另外，足球在全球范围已经成为最普及、最受欢迎、影响力最大的运动，有人称之为「和平年代的战争」，一个国家或地区在国际赛取得的成绩和成就，被视为国家或地区、甚至是民族的荣誉。这种无形政治纽带的连系，使足球运动无法完全剥离其政治属性，只是在不同国家或地区，以不同程度和形式呈现出来而已。 港人支持香港足球队，内地人支持国家足球队，本属人之常情。谁胜谁负，那只是一场比赛的结果，涉及实力、临场表现，甚至关乎是否得到幸运之神眷顾等因素。若以赢得比赛而自诩有优越感，球员看不起对手，球迷蔑视对方拥趸，那是完全偏离体育精神，使足球比赛变质了。不幸地，港队对国家队的比赛，却被赋予溢出纯粹胜负的意义，因为它被人有意无意地带入本港与内地矛盾的层次。

近年，内地与本港关系出现负面变化，都与一些事态有关。首先，内地人大举来港旅游、分娩、购物、炒楼等，影响本地居民生活，加上生活习惯、文化背景、行为模式等不同，使矛盾突显，而少数极端激进人士趁机操作，使对立愈趋尖锐。其次，环绕2017年特首普选安排，发生了历时79日的占领运动，民间相当一部分人、特别是年轻一代对北京的不满甚为明显，嘘国歌就是在这样的背景之下发生的。

目前的内地与本港矛盾，是特定条件的产物，值得关注是矛盾将如何走向，会否随着情势演变而弱化消散、抑或扩散深化？有人提出苏格兰足球队对英格兰足球队的比赛，苏格兰球迷在响起英国国歌之时也是嘘声大作，认为港人嘘国歌毋须大惊小怪。这个比喻不恰当，因为苏格兰存在有生命力的独立运动，这在香港是不可能的。

借港队与国家队的比赛宣泄不满，临场或许认为过瘾，不过只要易位思考，当北京看到：场外有人挥动龙狮旗、场内有人嘘国歌或做出对国歌不敬的动作，而一些人不讳言要推动香港独立。即使这类动作和声音仅涉及极少数人，香港主流社会绝不接受，可是若认为北京对此完全不理会，那是自欺欺人的想法；若北京稍为应对，香港只有失的多，看不到可以得到什么。另外，昨晚国际足协的摄录队应该已经记录了有关情况，会否对香港足运带来不利影响，再次成为悬念。

本港一些人藉着一场比赛显露对国家的情感，让人感到十分无奈。不过，港人对国家队在国际竞技场上的成就，长期以来都与有荣焉。1984年以郎平等为主力的中国女排，在洛杉矶奥运夺得金牌，港人与内地同胞、海外炎黄子孙同样欢喜若狂；颁奖礼上，当五星红旗徐徐升起，很多人都泪如泉涌，深切显现中华儿女同呼吸、共命运的情怀。其后中国体操队、乒乓球队、羽毛球队、射击队、举重队、跳水队等在国际比赛取得辉煌成绩，港人都不吝鼓掌。现在香港回归18年之后，部分港人对国家队的情感反而不若从前，疏离感甚至愈益深化，本港一些人对此应有反思。然而，孰令致之，也值得北京思考。总之，港队对国家队的一场足球比赛，场内场外一些现象，并不反映本港与内地关系的真实情况。但是，透过比赛折射出来的一些港人对国家的疏离感，却不容忽视。

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