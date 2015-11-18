港报社评：反恐共同剿敌，最忌各怀鬼胎--信报11月18日

若要彻底消灭恐怖主义，相信没有人做得到，但要削弱甚至击倒一个恐怖组织，尤其是一个依靠石油作为主要财源的恐怖组织，理论上和技术上皆不难办到。承认在法国首都巴黎发动连环恐怖袭击的「伊斯兰国」，目前已是人人得而诛之的全球公敌，世界各国一致谴责之余，亦同意采取联合行动围剿之，何不从截断财源方面入手？正如本报社评日前所言，反恐不能单靠空袭，必须切断资金命脉。

问题是，观乎现在错综复杂的政治环境，切断资金命脉的先决条件乃在于，国际社会必须先放下各怀鬼胎的盘算，惟其如此方可有效箝制「伊斯兰国」，否则这个财雄势大的恐怖组织将会继续肆虐，说不定下一个袭击目标就是他们夸下海口预告的美国首都华盛顿。

俄罗斯总统普京在土耳其举行的二十国集团（G20）峰会明言，如果不切断「伊斯兰国」的财路，就无法打败这个组织。他表示，根据俄罗斯掌握的情报，「伊斯兰国」获得四十个国家的资金支持，当中包括G20的成员国，不过他没有点名是哪些国家。普京又说，「伊斯兰国」的收入来自石油，高空拍摄的照片清晰地展示，非法石油贸易和石油产品黑市的规模庞大，相关车队绵延几千公里，从四五千米的高空俯瞰，看不到尽头。普京重申，俄罗斯准备好支持敍利亚武装反对派攻打「伊斯兰国」，需要美国、欧洲、沙地阿拉伯、土耳其和伊朗的支持。

一个热中于公开斩首和滥杀无辜的恐怖组织，为什么会得到那么多国家暗地里慷慨提供资金？当中牵涉到纠缠不清的逊尼派和什叶派之争。简单来说，敍利亚的巴沙尔政权是什叶派，在敍利亚攻城掠地的「伊斯兰国」是逊尼派，同样是逊尼派的其他中东国家，部分力求推翻巴沙尔，所以不惜以幕后金主的身份暗助「伊斯兰国」。更加吊诡的是，谋求推翻巴沙尔的中东国家，不少是美国的盟友。因此，早有舆论抨击，「伊斯兰国」的坐大其实是美国姑息的后果。

美国及其中东盟友力促巴沙尔政权倒台，俄罗斯又如何？名义上，俄军加入了空袭敍利亚「伊斯兰国」据点的行动，可是实际上，敍利亚反政府叛军指摘，炸弹都落到他们的头上。说穿了，普京虽然要反恐，但他同时要保住巴沙尔政权，这样才可以维持俄罗斯在敍利亚的既得利益，包括多个军事基地，如沿海城市拉塔基亚（Latakia）。

至于石油黑市买卖的问题，俄罗斯的高空拍摄镜头既然一览无遗，那么美国的监控系统也不可能看不见。事实上，美军于日前就空袭摧毁了逾百部在敍利亚及伊拉克边界的料为「伊斯兰国」运油车。

再寻根究柢下去，到底谁是黑市石油的买家？「伊斯兰国」攻占敍利亚和伊拉克的油田，估计每天藉此收入一百五十万美元，要不是那些黑市石油的买家助纣为虐，恐怖主义不可能像病毒那般迅速蔓延。

不管资金支持恐怖组织的是哪些国家，也不管黑市石油的买家究竟是谁，他们已经尝到养虎为患的苦果。由于「伊斯兰国」残暴不仁，敍利亚几百万难民蜂拥而出，纷纷流徙到中东邻国和欧洲大陆，为各国造成非常沉重的经济压力，以及忧心忡忡的安全隐患，就以这次巴黎恐袭为例，最少一名恐怖分子是假扮敍利亚难民入境。

斩断「伊斯兰国」的财路，理论上和技术上并非难比登天的不可能任务，难则难在国际社会要撂下各自盘算的城府。在二十国集团峰会期间，美国总统奥巴马和普京密谈超过三十分钟，据说，美俄两国打击「伊斯兰国」的战略目标非常相似，但战术上则有差异。

共同剿敌最忌的是各怀鬼胎，即使战术不同，诸国也必须达成共识，不能再任由黑市石油把杀人如麻的恐怖组织养得身强力壮。

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