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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 09:32 BJT

大有期货：多空僵持沪钢酝酿变盘

以下内容节选自11月18日的《期货日报》：

近期，螺纹钢市场利空消息不断，期现货价格双双下跌，截至11月16日，主力合约1605再创1752元/吨的新低，市场成交低迷。从期货盘面来看，螺纹钢似乎深不见底，在利空消息的影响下，更有再次大幅下探的可能，然而笔者认为，不宜过分看空螺纹钢。

　　从期货行情盘面来看，虽然螺纹钢期价不断创出新低，但下跌幅度在缩小。近三个月内，区间幅度约为15%，波动范围在200元/吨左右，且每天振幅也在1%左右徘徊，与年初从2700元/吨下跌到2000元/吨的30%下跌幅度相比，下跌速度减缓，日内区间波动幅度也在缩小。笔者认为，螺纹钢价格正处于熊市尾部，即使再度下跌，空间也不大，投资者不应过分追空。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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