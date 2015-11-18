大有期货：多空僵持沪钢酝酿变盘

近期，螺纹钢市场利空消息不断，期现货价格双双下跌，截至11月16日，主力合约1605再创1752元/吨的新低，市场成交低迷。从期货盘面来看，螺纹钢似乎深不见底，在利空消息的影响下，更有再次大幅下探的可能，然而笔者认为，不宜过分看空螺纹钢。

从期货行情盘面来看，虽然螺纹钢期价不断创出新低，但下跌幅度在缩小。近三个月内，区间幅度约为15%，波动范围在200元/吨左右，且每天振幅也在1%左右徘徊，与年初从2700元/吨下跌到2000元/吨的30%下跌幅度相比，下跌速度减缓，日内区间波动幅度也在缩小。笔者认为，螺纹钢价格正处于熊市尾部，即使再度下跌，空间也不大，投资者不应过分追空。(完)