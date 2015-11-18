港报社评：中港大战和局，中港矛盾待解--经济日报11月18日

「中港大战」昨上演，港府官员却对是否撑港队态度暧昧，此或图免政治麻烦，却反惹市民忧港府不站稳香港立场。凸显在一国两制下，港府若回避争议，恐令中港矛盾更尖锐。

世界盃外围赛港队对中国队的赛事昨上演，最终赛和，以港队对国际排名更高的中国队仍力保不失，已不负本港球迷力撑。惟多名港府高官，赛前皆对是否支持香港队态度暧昧、不置可否，令不少港人感觉不是味儿，更担心只要事涉内地，港府如何保香港利益。

港府高官未表态撑港队，或因今次中港大战已成中港矛盾热点，9月时曾有本港球迷在球场「嘘国歌」，惹内地球迷反弹，上次中港对垒亦曾爆出内地球员「辱骂」港队的风波，本港球迷极感不满，令昨天赛事更添火药味。

港府或因此避免表态支持任何一队，以免顺得哥情失嫂意，令事态火上加油。惟对普罗港人而言，港队球员既代表香港披甲上阵，为香港在绿茵场上打拼，香港人撑香港队根本是人之常情；连熟知内地国情的立法会主席曾钰成亦指，就算是内地省市球队和国家队比拼，当地民众亦会支持本队。故港府对是否撑港队含糊其词，反显突兀，自添尴尬。

更何况，类似的情况，不会是最后一次出现。皆因根据基本法，港队可以「中国香港」名义，单独参加国际体育赛事，意味本港与内地运动员同场较劲，根本是一国两制之下的常态，港府官员应否撑港队的问题，想避也避不了。

此更正正凸显，在中港互动过程中，无论经济民生甚至是体育领域，各种摩擦矛盾实无从回避，关键是港府如何发挥政治智慧，积极处理。此须在顾及内地考量与利益的同时，更应站稳港人立场，向内地反映本港民情民意，让两地可增进彼此了解，从而化解矛盾。

若港府以回避态度看待中港矛盾，令公众深忧港府无心为港人解忧，除削弱港府在市民心中的公信力，小部分激进市民或可能藉机以激烈言行、对抗态度抗争，打着「自己香港自己救」等旗号，就如此前的「光复」行动。惟此势令中港矛盾日益尖锐、彼此误解成见更深，中港关系死结亦愈结愈紧。

如何贯彻落实一国两制，是一个不断摸索的过程，两地互动衍生的问题亦将层出不穷，此须港府积极寻求平衡点，在顾及内地「一国」考量的同时，亦必须从港人立场思考，力保「两制」下的本港利益，此正是今次中港大战对港府的启示。

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