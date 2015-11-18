金属期市：伦铜迈向六年新低，因市场预计中国需求下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME期锌 触及六年新低每吨1,525美元；期镍 接近9,000美元下方的2008年以来低位。
美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美国联邦储备理事会(美联储，FED)下月将升息，这样提振美元。
中国商务部周二表示，中国正在积极采取措施，降低钢铁产能，并希望与其他国家进一步沟通，解决钢铁贸易争端问题。
国际镍业研究组织(INSG)周二表示，全球镍市9月供应过剩8,300吨，过剩规模低于前月修正后的8,400吨。
LME的交易商持仓报告周二表示，LME铜交易基金总净多仓上周五降至11,861口，前一周净多仓为18,136口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”