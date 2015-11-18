版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 09:53 BJT

金属期市：伦铜迈向六年新低，因市场预计中国需求下降

LME期锌 触及六年新低每吨1,525美元；期镍 接近9,000美元下方的2008年以来低位。

美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美国联邦储备理事会(美联储，FED)下月将升息，这样提振美元。

中国商务部周二表示，中国正在积极采取措施，降低钢铁产能，并希望与其他国家进一步沟通，解决钢铁贸易争端问题。

国际镍业研究组织(INSG)周二表示，全球镍市9月供应过剩8,300吨，过剩规模低于前月修正后的8,400吨。

LME的交易商持仓报告周二表示，LME铜交易基金总净多仓上周五降至11,861口，前一周净多仓为18,136口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 龚芳/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐