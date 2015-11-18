中国债市：中融信托称天元ABS资产池中涉及山东山水的贷款已提前偿付

路透上海11月18日 - 中国山水水泥的债务兑付危机又现新进展。中融国际信托有限公司周二公告称，经与贷款服务机构沟通，“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”资产池内的山东山水水泥集团2亿元人民币一般流动性资金贷款，已于11月13日提前还本付息，款项已归集至贷款服务机构的资产证券化专户。

上周三中债资信和中诚信分别将天元信贷资产ABS列入信用观察名单和降级观察名单，因其基础资产包含有以山东山水作为借款人的信贷资产。

天元2015年第一期信贷资产支持证券今年7月发行，其中优先A档、优先B档和次级档规模分别为12.62亿元、1.43亿元和2.77亿元，总额16.82亿元，发起机构为天津银行，受托机构为中融信托。

山东山水水泥集团有限公司上周四公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。

而已向法院提交清盘呈请的山东山水母公司--山水水泥 周一晚表示，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。

天瑞集团水泥有限公司 周二称，其控股股东持有的天瑞集团股份有限公司愿意向山水水泥 筹措足够资金以应付其5亿美元的票据赎回。