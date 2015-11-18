企业并购：中国至少三家国企参与竟购德国垃圾处理公司--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港/法兰克福11月17日 - 知情人士告知路透，至少三家中国国企在竞购德国垃圾处理公司，凸显中国购买先进科技解决垃圾处理问题的强烈愿望。
这场罕见的国企之间竞购战也表明，中国正在给予国有企业更大的自由度。这是中国国家主席习近平改革政府实体计划的部分举措。
知情人士称，北控水务集团 、中国光大国际有限公司 和北京首都创业集团均递交了收购Energy from Waste (EEW)的标书。
他们称，该公司是欧洲垃圾能源化市场的领头羊，估值在15-20亿欧元(16-21亿美元)。
根据路透的数据，如果交易成功，这将成为大约16年来中国在这一领域最大的一桩外向并购交易。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”