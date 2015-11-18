香港个股：远东发展与伙伴中标新加坡地产项目，中标价3.77亿坡元

路透香港11月18日 - 香港中型发展商--远东发展 宣布，与合营伙伴获新加坡市区重建局批出亚历山景（Alexandra View）地块作住宅发展，投标价为约3.77亿新加坡元（不含税）（约20.54亿港元）。

远东发展透过全资附属公司Tang City Holdings与Gigantic Global Ltd.组成合营公司投得该项目，分别占合营的70%及30%已发行股本。合营公司将获得外部银行融资，提供收购成本的六成资金，余额由合营双方各自按持股比例出资。

该项目位于亚历山景的土地，估计地盘面积约8,400平方米，及平台空间，项目准许建筑面积约41,153平方米，由住宅发展连同一楼的商业发展组成。

远东发展目前在上海、广州、香港、澳洲柏斯及墨尔本、吉隆坡及伦敦均从事地产发展项。

远东发展周三早盘初段股价持平于2.82港元，过去一个月无大变动，三个月则跌15%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)