香港个股：远东发展与伙伴中标新加坡地产项目，中标价3.77亿坡元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月18日 - 香港中型发展商--远东发展 宣布，与合营伙伴获新加坡市区重建局批出亚历山景（Alexandra View）地块作住宅发展，投标价为约3.77亿新加坡元（不含税）（约20.54亿港元）。
远东发展透过全资附属公司Tang City Holdings与Gigantic Global Ltd.组成合营公司投得该项目，分别占合营的70%及30%已发行股本。合营公司将获得外部银行融资，提供收购成本的六成资金，余额由合营双方各自按持股比例出资。
该项目位于亚历山景的土地，估计地盘面积约8,400平方米，及平台空间，项目准许建筑面积约41,153平方米，由住宅发展连同一楼的商业发展组成。
远东发展目前在上海、广州、香港、澳洲柏斯及墨尔本、吉隆坡及伦敦均从事地产发展项。
远东发展周三早盘初段股价持平于2.82港元，过去一个月无大变动，三个月则跌15%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”