专栏节选：TPK宸鸿给大家的一课--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去十几年来，一直是台湾最引以为傲的兆元产业，面板及触控面板产业，最近盘踞新闻版面，屡屡成为重要的新闻焦点。这其中最引人注目的三件新闻，其一是股价一度涨到九八二元的TPK宸鸿，无预警宣布提列一次性的资产减损一八九．六五亿元，导致第三季亏损一九三．九亿元，EPS（每股盈余）是惊人的负五十五．一五元，导致宸鸿前三季财报端出亏损二一○．二二亿元的难看成绩单，前三季EPS是负六十一．○六元。从宸鸿财报中看出，台湾触控面板产业处在酷寒的严冬。

**产能过剩、价格杀戮，面板寒冬提早报到**

第二个是景气衰退，国内放无薪假人数到达五二九二人，创下三年来新高，其中单单华映就贡献了三千人，根据中华映管的资料显示，台湾厂的员工有六○五九人，其中直接员工二八一九人，间接员工三二四○人。为因应这一波不景气，华映先是出售桃园八德的四代厂给凌巨，并关闭一座龙潭的四．五代厂，陆续资遣五二五名员工，同时进一步实施人力精简计画，放无薪假的间接人员将接近三千人。单是一家华映放无薪假人数已占半数之多，这是面板业寒冬的又一强大讯号。

三是中国的京东方电视面板扩厂，前三季居然超过友达，跃居全球第四，不过，这只是以电视面板出货「片数」计算，若以出货「面积」来算，友达、群创仍领先很多。但是，这个讯息透露了京东方有逐渐赶上来的潜力。

根据IHS统计，面板标准规格大量生产，已渐成大宗物资，再加上产能过剩，价格杀戮，中国的京东方、华星光电加入削价战，让面板业的冬天比大家预期还提早来临。目前中国的面板厂仍不断扩建新厂，几乎是每年以四○％以上的速度在扩张产能，预计到二○一八年，中国会成为全球最大面板生产国，在全球产能比重将达三五％；反观台厂与韩厂产能增长不到二％。若以面板生产面积来算，京东方将在一八年正式超越群创及友达，成为全球第三大面板厂，也就是说，中国的面板厂将正式在三年后完全超越台湾。

二十一世纪以来，台湾最琅琅上口的是两兆双星产业，尤其是「两兆产业」指的是半导体与面板，半导体有台积电、日月光、矽品、联发科撑住大局，成了台湾最骄傲的科技产业象征；但是另一个兆元产业，现在看起来且战且走，呈现颓势。

面板业在○五、○六年最风光时，台湾的友达与奇美一度逼近韩国LGD及三星，○四年友达股价一度涨到七十九．五元，市值高达四六三五亿元，当时尚未并群创的奇美市值也超过四千亿元，再加上群创、彩晶、华映，真正形成了兆元产业。

但这十年来，台湾的面板产业提升有限，韩国仍遥遥领先，根据IHS预测，一五年全球大尺寸面板出货总金额约七○九．○九亿美元，其中LGD占二八．○三％，稳居龙头宝座，三星以二一．五二％居次，群创的一五．四四％居第三，友达一四．一三％第四，明显领先京东方与华星光电。明年京东方三十二寸出货约二三○○万片，华星光约一八○○万片，慢慢追了上来。

今年京东方新的八．五代线产能开出来，卅二寸出货加温，前三季电视面板实际出货二四七七万片，全年可能超过三四○○万片，京东方以一四○％的出货成长率，已挤下友达及华星光，抢占第四的位置。而友达前三季电视面板出货二○二二万片，比去年同期减少六．五％，全年约二六四○万片，衰退八．三％。华星光出货一七七五万片，衰退三．一％，全年出货二四○○万片，约衰退二．五％。京东方的进击似乎特别值得注意。

**友达、群创表现不佳，前景不安讯号浮现**

如果要把两岸面板及触控面板做一比对，我们拿京东方代表中国的面板产业，华星光电上市，资料取得不完整，因此，拿京东方来比台湾的友达与群创，在触控面板的竞争，中国有上百家触控面板厂，但是我以最有竞争力的欧菲光电来比对，可以看出台湾产业面临的压力与挑战。

先从面板产业来看，第三季季报已公告完成，友达净利逐季衰退，但前三季净利仍达一三一．一三六亿元，EPS一．三六元，友达前十个月营收三○六○．九七亿元，衰退九．九％，毛利率一二．七七％，从获利来看，友达差强人意，但前三季EPS一．三六元的公司，股价最低却跌到八．二九元，目前也只有九元，友达每股净值一八．八元，股价净值比只有○．四五倍，这是对前景很不安的讯号。

再看有郭台铭「背书保证」的群创，今年前三季净利一七五．三八亿元，EPS一．七七元，但是群创获利表现不佳，股价也是连票面都构不上，只有十元左右，最低还一度跌到九．一元，对照每股二十四．二二元的净值，股价净值比只有○．四三倍，这恐怕连郭台铭董事长也要感到委屈。

台湾的面板双雄目前处在极低的本益比，很低的股价净值比，相对也产生市值偏低的问题。例如，友达资本额九六二．四二亿元，市值只有八六六亿元；群创资本额九九五．三六亿元，目前市值也不过是一○○五亿元。这可看出，十年前这两家市值加起来逼近兆元的面板双虎，如今市值各不到新台币一千亿元，市场光环的衰落，在股价、本益比及股价净值比上面已看出端倪。

**京东方本益比近四十倍，台厂独黯淡**

对照中国的京东方，一四年京东方全年营收三六八．一六亿元人民币，净利二十七．一六亿元人民币，营收与友达、群创仍有一段差距，但获利已追上来。今年前三季京东方营收三六四．二亿人民币，已几乎是去年的总和，净利十九．八八亿元人民币，约新台币一百亿元，不如友达的新台币一三一亿元及群创的一七五亿元。但京东方毛利率二二．○六％，营益率五．○六％都优于友达、群创，更重要的是台湾的友达、群创本益比都不到十倍，京东方本益比逼近四十倍。京东方挟高本益比，目前市值高达一○七九亿元人民币，这等于是台湾友达、群创五倍，从市场筹资扩厂角度来看，台厂只有挨打的份。

京东方营收、获利都比不上群创、友达，但市值远远超过这两家公司，已可看出台厂黯淡的一面。台湾昔日面板双虎都这么惨，二线的华映与彩晶就不用说了，这次率先带动放无薪假的华映，目前每股净值只剩○．九元。华映从金融海啸后，年年处在亏损状态，从○九年迄今，累积亏损高达八四六亿元，○九年还进行一次千亿元大减资，但仍难挽颓势，未来只能缩小规模转攻小尺寸面板。另一家彩晶，目前股价剩下三．七一元，市值只剩下约一二○亿元。台湾面板业的惨，从彩晶、华映已看出端倪，接下来，再不提升战力，友达、群创恐怕也盼不到春天。

全球面板产业都笼罩在不景气中，最大面板厂LGD刚公布第三季营收七．一六兆韩元，营收成长六．七四％，但营业利益三三三○亿韩元，衰退三二．三八％，净利一九八六亿韩元，较前一季大减四五．二九％，LGD的股价也从最高的五八七○○韩元，跌到目前的二○五○○韩元。日本载浮载沉的夏普，也公布四至九月的半年报，夏普的本业亏损二五二亿日圆，是三年来最大的亏损数字，夏普在十月三十日下修LCD的营运状况，本业亏损恐怕会超过三百亿日圆，夏普的LCD事业正努力寻找合作伙伴，希望扭转亏损，鸿海的郭台铭董事长可能也是合作对象之一。

从这个现象看，面板业不景气恐怕是全球现象，但源头可能与需求没有提升，且中国两大面板厂全力扩厂造成供需失衡有关。面对红色供应链崛起，群创董事长段行建表示，只有精进技术才能抗衡陆企。其实台湾面板业面临的困难，韩国的LGD及三星也有相同的挑战，韩系大厂面对中国杀价取量也是苦不堪言，但韩系大厂加重LTPS（低温多晶矽）、金属氧化物薄膜电晶体（Metal Oxide）技术的投资及AMOLED（主动矩阵有机发光二极体），希望拉大领先差距。

除了面板产业，触控面板也是另一个「惨业」，这次TPK宸鸿一次性提列资产减损，造成天文数字般的亏损，才让大家惊觉触控面板产业的可怕。其实最早「阵亡」的是胜华，去年九月声请重整，今年七月股票下市，胜华留下五三五亿元的债务及帐上一八六．七亿元的累积亏损。最近加入重整行列的，还有当年江朝瑞五十五亿元拿下经营权的达鸿。

**宸鸿打销减损，外资正面看待**

这次宸鸿提列资产减损，其中一项是认列达鸿的长投亏损七．六五亿元，宸鸿入主达鸿原是看上了触控感应器，但是景气快速逆转，达鸿爆发财务危机，已声请重整。身为达鸿一九．九％的最大法人股东宸鸿，这回不再硬撑。

这次宸鸿提列资产减损，还包括处理闲置产能，包括平潭厂五．五代线四十五．三亿元，一次就提列一六一．二五亿元；另一个是不具生产力的生产部门，合计二十．七五亿元。宸鸿大手笔打销减损，有趣的是，当天宸鸿股价反而急拉涨停，看起来，市场以正向看待，大家希望宸鸿一次性打包沉痾，让体态好转再创佳绩，外资评等也都往上看。这次董事长江朝瑞接受《今周刊》专访也表示，宸鸿股价将来不会上千元，但是几百元仍有可能，大家可拭目以待。

目前台湾触控面板产业，除了F-GI（业成）第三季大赚九．五六亿元，EPS三．一一元，有鸿海加持，表现出色外，其他触控面板厂都陷入困局。同样有鸿海力量在其中的正达，今年八月也提列资产减损二○．五六亿元，今年前三季亏损三十九．二亿元，EPS是负一四．六元，看起来情况不太妙。

老牌的洋华连续两年亏损超过一个股本，今年前三季亏损七．六亿元，EPS负五．○二元，业绩依旧在低档；另一家介面前三季亏损一一．八亿元，EPS负八．四元，介面为了救急，已宣布减资四三．五八％，希望拉升每股净值，但是本业不能扭转亏损，前景仍相当黯淡。

对照台系厂且战且走，中国的欧菲光电实力蒸蒸日上，去年欧菲光电营收一九四．八二亿元人民币，净利六．八一亿元人民币，今年前三季营收一三二．四一亿元人民币，净利三．四五亿元人民币，欧菲光电发行一○．三○六亿股，以股价二十五．八五元人民币来计算，总市值二六六．四亿元人民币（折合约新台币一三三二亿元），目前的本益比高达三十六．四一倍。

如果拿欧菲光电代表两岸的触控面板产业，京东方代表面板产业，这些代表红色供应链的成员，一享有很高本益比，二享有很高市值，在高本益比筹资扩厂都享有优势情况下，台厂低本益比、低股价，再加上超低的股价净值比，完全落居下风。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。