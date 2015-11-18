全球贵金属：今年白银供应料短缺4,270万盎司，连续三年现缺口--GFMS

2015年白银均价料为每盎司15.51美元，低于2014年的19.08美元。

GFMS预测，2015年白银矿产将仅增加0.3%，至8.672亿盎司，为2002年下滑以来最低增幅；外界普遍视此为顶部所在，预计产量在可预见的未来将会下滑。