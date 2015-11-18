全球贵金属：今年白银供应料短缺4,270万盎司，连续三年现缺口--GFMS

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
2015年白银均价料为每盎司15.51美元，低于2014年的19.08美元。
现货银 目前盘旋于8月所创六年低位13.93美元上方。
GFMS调查显示，银价暴跌推使全球银币第三季销量劲扬至3,290万盎司，北美增幅最大，销量高达2,360万盎司。
2015年银币需求料将成长21%，达1.299亿盎司，占今年实货需求12%，高于2014年的10%。
GFMS预测，2015年白银矿产将仅增加0.3%，至8.672亿盎司，为2002年下滑以来最低增幅；外界普遍视此为顶部所在，预计产量在可预见的未来将会下滑。
废料供应规模料将连续第四年下降。
2015年光伏行业对白银的需求料将增长17%，至7,420万盎司，略低于2011年水准；其中太阳能将占行业总需求的13%，高于2014年的11%，2005年时则仅达1%。
然而，整体行业对白银的需求料将减少4%，至5.707亿盎司。(完) (编译 许娜/龚芳; 审校 李爽/白云)
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