期货日报：供应过剩格局不改，大连铁矿石期价仍有下跌空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月18日的《期货日报》：
钢材终端需求萎缩导致钢铁产量下降，钢铁产量下降带来铁矿石需求萎缩，铁矿石需求萎缩持续而供应减量有限意味着供应过剩格局的持续甚至加剧，这是2014年以来铁矿石价格下跌的核心逻辑，也是我们看空未来铁矿石价格的主要依据。
固定资产投资数据是加总房地产投资数据和基础设施建设投资数据的指标，能够较为贴切地反映钢材需求情况。最新的数据显示，2015年1—10月份，中国固定资产投资额为447425亿元，较去年同期增长10.2%，这一增幅刷新十五年低点，钢材需求继续萎缩。我们认为，从长周期来看，中国钢铁需求顶峰已过，未来钢材终端需求继续萎缩是大概率事件。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”