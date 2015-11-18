台湾债市：10年债殖利率盘初区间偏跌，淡静交投中略见买盘进场迹象

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月18日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周三早盘区间偏跌。交易员指出，目前金融机构间资金宽裕急需去化管道，台债早盘略见买盘进场，带动104/12盘初殖利率稍有走低；不过早盘交投仍显淡静，今日主交投料续在1.18%附近趋跌整理。
他们表示，五年主流券104/13盘初殖利率也趋跌挑战0.75%的波段低位，盘面暂且关注跌破0.75%后买盘能否持续，而随着银行间资金水位偏高，中长线该券殖利率趋势料续缓步走跌。
〞货币市场短率有点往下，台债利率没有大弹条件，增强持券信心。〞一位大型票券台债交易员说。
本地时间9:53时，五年券104/13期 跌0.80基点报0.7480%，成交量为9.5亿台币；10年券104/12期殖利率也跌0.51个基点成交在1.1779%，成交量为37.5亿台币；至于台股加权指数 则小跌0.25%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.745-0.765%；104/12期则在1.17-1.185%。
美国长债价格周二上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避险需求。指标10年期公债 价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。
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--美国FED：主席叶伦呼吁国会否决让货币政策听命于数学法则的议案 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”