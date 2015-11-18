台湾债市：10年债殖利率盘初区间偏跌，淡静交投中略见买盘进场迹象

路透台北11月18日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周三早盘区间偏跌。交易员指出，目前金融机构间资金宽裕急需去化管道，台债早盘略见买盘进场，带动104/12盘初殖利率稍有走低；不过早盘交投仍显淡静，今日主交投料续在1.18%附近趋跌整理。

他们表示，五年主流券104/13盘初殖利率也趋跌挑战0.75%的波段低位，盘面暂且关注跌破0.75%后买盘能否持续，而随着银行间资金水位偏高，中长线该券殖利率趋势料续缓步走跌。

〞货币市场短率有点往下，台债利率没有大弹条件，增强持券信心。〞一位大型票券台债交易员说。

本地时间9:53时，五年券104/13期 跌0.80基点报0.7480%，成交量为9.5亿台币；10年券104/12期殖利率也跌0.51个基点成交在1.1779%，成交量为37.5亿台币；至于台股加权指数 则小跌0.25%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.745-0.765%；104/12期则在1.17-1.185%。

美国长债价格周二上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避险需求。指标10年期公债 价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。

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