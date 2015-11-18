全球能源：中国山东电力集团签约为沙特阿美建造一天然气压缩站

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透胡拜尔11月18日 - 根据行业消息人士，中国山东电力集团(SEPCO)已签约建立一座天然气压缩站，这是沙特阿拉伯主要天然气管线扩建计划的一部分。
全球最大石油出口者沙特正大力推进天然气相关项目，以满足日益增长的国内需求，并储存出口或炼制用石油。
这项名为Master Gas System 2 (MGS 2)的计划，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)监督，料能在2018年之前将该管道系统输送能力由目前的84亿立方英尺/日(cfd)，提升至125亿cfd。
合约价格不明，但消息人士预估约在7-8亿美元之谱。
沙特阿美并未回覆电邮置评请求。目前也未能立即得知SEPCO的看法。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”