期货日报：大连鸡蛋期货反弹动力逐渐衰弱

以下内容节选自11月18日的《期货日报》：

CPI与鸡蛋价格指数具有一定的正相关性。中国10月全国居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.3%，涨幅比上月下降0.3个百分点。其中，全国食品价格同比上涨1.9%，影响CPI上涨约0.65个百分点，是近几个月来涨幅最小的一次。预计11月份物价仍将保持低位，不存在通胀压力，因此支持鸡蛋期价持续上涨的大环境并不存在。

9月全国蛋鸡总存栏量为14.75亿只，较8月增加2.58%，同比增加7.72%。其中，在产蛋鸡存栏量为12.7亿只，较8月增加5.97%，同比增加12.22%。蛋鸡存栏仍呈增长趋势，已至近一年半以来的最高水平。根据蛋鸡生长周期，育雏蛋鸡通常需要4—5个月才能产蛋。6月全国后备蛋鸡存栏量为2.82亿只，同比大幅增加13.82%。育雏鸡存栏量持续走高预示后期价格下降的可能性增大。随着后备蛋鸡稳步增加，年底鸡蛋供给量只会增不会减。（完）

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