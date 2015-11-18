台湾汇市：台币盘初实质汇价微贬，因国际美元走升韩元等亚币趋贬

路透台北11月18日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇价走低。交易员指出，受国际美元走强影响，今天韩元等亚币均走低，台币亦呈弱势走势，且贬破32.800价位。

他们称，台湾立法院通过废除证所税，激励台股开盘走高，引外资进场抛售美元，一度带动台币微升，惟随台股反转走跌，外资卖盘亦随之缩手。

〞早盘有两家美系外商出来卖一些美元，今天台币走势就看股市动能了。〞一位大型商银交易员说。

交易员指出，因看好美元后市走势，加上周一台币实质汇价已贬破32.800，出口商大都不愿太早抛出美元，进口商则担心台币再掀贬风，早盘持续买入美元。

本地时间10:14，台股加权指数 跌0.66%；韩元 报在1,174.1，上日收在1,170.4。

台币早盘实质交易区间落在32.782-32.805；上日在32.772-32.799。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.840/32.895，上日收在32.790。

美元兑一篮子货币周三盘初在七个月高点附近居高不下，而欧元则下滑，因市场预计欧洲央行12月或进一步放宽货币政策。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.750-32.900

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