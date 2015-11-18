国都期货：大连玉米期货短期进入政策市，长期仍面临下行压力

为缓解供应压力，保护农民收益，政府相继实施玉米相关政策，如启动玉米深加工补贴政策、再次启动临时收储政策以及酝酿玉米运输补贴政策。今年，国家将收储价格下调12%，短期利空玉米，但受临储收购的刺激，玉米市场反而结束近7个月的下跌走势，出现反弹。笔者认为，短期内，玉米市场进入政策市，而长期来看，供应过剩局面不改，价格仍面临下行压力。

玉米市场短期现政策市特征，长期供应压力仍存。基本面对不同合约的影响也不同，临储政策的实施限制了1601合约的运行空间，1605和1609合约短期受临储政策支撑，长期由市场定价。操作上，1601合约将在1900—2050元/吨的区间内运行，而1605和1609合约长线有下跌可能，时间节点在春节之后。(完)