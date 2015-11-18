国都期货：大连玉米期货短期进入政策市，长期仍面临下行压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月18日的《期货日报》：
为缓解供应压力，保护农民收益，政府相继实施玉米相关政策，如启动玉米深加工补贴政策、再次启动临时收储政策以及酝酿玉米运输补贴政策。今年，国家将收储价格下调12%，短期利空玉米，但受临储收购的刺激，玉米市场反而结束近7个月的下跌走势，出现反弹。笔者认为，短期内，玉米市场进入政策市，而长期来看，供应过剩局面不改，价格仍面临下行压力。
玉米市场短期现政策市特征，长期供应压力仍存。基本面对不同合约的影响也不同，临储政策的实施限制了1601合约的运行空间，1605和1609合约短期受临储政策支撑，长期由市场定价。操作上，1601合约将在1900—2050元/吨的区间内运行，而1605和1609合约长线有下跌可能，时间节点在春节之后。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”