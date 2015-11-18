《路透峰会》安本预计2016年新兴市场反弹，股市回报率为两位数

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
整体而言，相较于迟迟没能彻底摆脱衰退的日本等国或者延长经济复苏周期的美国，Richards乐观地相信新兴经济体能够维持其增长动能。
“目前，全球经济发展呈现多速度、多档位局面，其中新兴市场经济所处档位最高，其他经济均处在相当低的档位上，”她表示。
展望未来，Richards称，对投资者而言，最大的惊喜可能来自于油价的再度攀升。
油价上涨将对欧洲造成冲击，而且也将逆转近期更偏爱亚洲而冷落拉美的部分投资资金流。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/刘秀红；审校 张涛/许娜/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。