《路透峰会》安本预计2016年新兴市场反弹，股市回报率为两位数

整体而言，相较于迟迟没能彻底摆脱衰退的日本等国或者延长经济复苏周期的美国，Richards乐观地相信新兴经济体能够维持其增长动能。

“目前，全球经济发展呈现多速度、多档位局面，其中新兴市场经济所处档位最高，其他经济均处在相当低的档位上，”她表示。

展望未来，Richards称，对投资者而言，最大的惊喜可能来自于油价的再度攀升。