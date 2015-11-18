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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 10:34 BJT

澳新汇市：澳元兑欧元盘旋在三个月高位附近，新西兰元持稳

欧元普遍走疲，支撑澳元兑美元汇价。澳元持稳于0.7107美元 ，在铁矿石价格续跌之际展现韧性。

阻力位于10-11月跌势38.2%回档位0.7158美元，本月已四度上探未果。支撑则在近期低点0.7016美元。

新西兰元 开低，因GlobalDairyTrade最新标售乳品价格下挫7.9%；但因部份投资人获利了结标售前放空的仓位，使得汇价得以扳回跌幅。

新西兰元小涨0.02%，至0.6471美元。分析师表示，投资人将观望周三稍晚发布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月会议纪录，以寻求后市指引。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/龚芳; 审校 许娜/徐文焰)

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