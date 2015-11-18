澳新汇市：澳元兑欧元盘旋在三个月高位附近，新西兰元持稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元普遍走疲，支撑澳元兑美元汇价。澳元持稳于0.7107美元 ，在铁矿石价格续跌之际展现韧性。
阻力位于10-11月跌势38.2%回档位0.7158美元，本月已四度上探未果。支撑则在近期低点0.7016美元。
新西兰元 开低，因GlobalDairyTrade最新标售乳品价格下挫7.9%；但因部份投资人获利了结标售前放空的仓位，使得汇价得以扳回跌幅。
新西兰元小涨0.02%，至0.6471美元。分析师表示，投资人将观望周三稍晚发布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月会议纪录，以寻求后市指引。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/龚芳; 审校 许娜/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”