芝加哥期市：小麦期货连跌第四日，接近一个月低点

12月玉米合约 上涨0.1%，报每蒲式耳3.62-1/4美元，上一交易日涨0.56%。

技术面因素支撑玉米和大豆期货走坚，因投资者纷纷利用近期跌至合约低点的契机回补空头部位。

美国农业部(USDA)在一周作物生长进度报告中称，52%的冬小麦生长状况为良好到优秀，较前周高出一个百分点。

其他小麦主产区天气状况改善带来进一步的压力，全球本已有大量供给的状况恐会加剧。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 李爽/王颖)