芝加哥期市：小麦期货连跌第四日，接近一个月低点

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米合约 上涨0.1%，报每蒲式耳3.62-1/4美元，上一交易日涨0.56%。
技术面因素支撑玉米和大豆期货走坚，因投资者纷纷利用近期跌至合约低点的契机回补空头部位。
美国农业部(USDA)在一周作物生长进度报告中称，52%的冬小麦生长状况为良好到优秀，较前周高出一个百分点。
其他小麦主产区天气状况改善带来进一步的压力，全球本已有大量供给的状况恐会加剧。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 李爽/王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。