基金产业：投资者风险偏好回归，加码股票并减持现金--美银美林调查

路透伦敦11月17日 - 周二公布的美银美林调查报告显示，随着风险偏好的回归，投资者降低现金、债券和防御类股的持有比重，增持与经济状况有关的景气循环类股。

该银行的11月调查报告发现，基金经理人的现金持有比重从上月的5.1%降至五个月低点4.9%，同时债券投资配比下降18个百分点，此外在公共事业和电信类股的投资也较一个月前减少。

该行称，整体股票投资配置增长将近18个百分点，其中房地产和科技类股很受欢迎。

调查中，81%的受访者预期美国联邦储备理事会(美联储)将在12月加息，10月调查时仅有47%这样认为。

约38%的基金经理人将中国经济衰退列为首要风险。认为新兴市场陷入全面债务危机风险最大的受访者比重为23%，同上月调查时大致持平。

不过，对中国经济形势的乐观希望似乎又重新燃起，目前52%的投资者相信中国经济未来三年的增幅在6.1-7%之间--几乎为上月调查时作此预估人数的两倍。(完)