《路透晚报》--11月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：全球经济尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素--习近平

中国国家主席习近平周三表示，全球经济增长动力面临减速风险，尽管持续复苏但仍面临不确定不稳定因素。他在APEC工商领导人峰会上的讲话称，尽管部分指标有波动，但中国经济仍处在合理区间运行。

--中国经济：政策已非常宽松，增长前景更多取决结构改革--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平周三表示，中国经济增长前景更多取决于结构改革，目前政策已经非常宽松，希望通过宽松的货币和财政政策来支持经济增长的可能性已非常低。

--中国经济：明年不会出现经济崩盘，会在基本底线上实现增长--专家

民生证券首席经济学家邱晓华周三表示，2015大局已定，全面估计中国经济增速在7%左右。2016年则是底线可守常态难寻，还是在一个最基本的底线上实现增长，不会出现大起大落，更不会出现经济的崩盘以及所谓的硬着陆。

--中国贸易：未来三年外贸形势依然不佳，担心美元危机或会重演--专家

中国国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生周三表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。

--中国能源：周五起调降非居民用天然气价格，改按基准门站价格管理--发改委

中国国家发改委日前下发通知称，决定自11月20日（周五）起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元人民币，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

--《焦点》中国10月房价涨势趋乏分化加剧，高库存痼疾待政策精准发力

中国房地产宽松政策的边际效应可能在递减，10月房价回暖势头减弱而各地分化加剧，活跃的楼市销售仍扶不起萎靡的开发投资，预示四季度至明年初前景堪忧。而高层关于“化解房地产库存”的表述后，业界预期政策将进一步精准发力。

【金融】

--《独家新闻》中国考虑将银行、保险和证券业三家监管机构合而为一--消息

消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。

--中国央行：货币政策通过债市的传导机制初成，但效果仍需改善--课题报告

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写的课题报告称，虽然中国货币政策通过债券市场的传导机制已经初步形成，但传导效率与其它国家正常经济周期时相比仍然偏弱，收益率曲线的某些环节仍存在套利机会（无效性）。

--中国金融：三季度境外对境内金融机构直接投资净流入环比降四成--外管局

中国国家外汇管理局周三称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入150.51亿元人民币，较上季度的253.27亿元减少四成。

--中国金融：信托业前三季资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长

中国信托业协会周三公布，今年前三季信托资产规模环比下降1.58%，五年来首现负增长，主要受经济下行实体经济融资需求下降及资本市场波动等因素影响。

--中国金融：深圳下发第二批QDIE批文，总计额度约10亿美元--财新

据中国财新网周三报导，作为深圳跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资），第二批试点已于日前正式启动。QDIE第二批获批机构本月初接获批文，共有30余家在列，每家获批额度3,000万美元，总计使用额度约10亿美元。

--中国金融：中信百度设立合资直销银行，民资进入银行业渠道进一步拓宽

中国股份制商业银行--中信银行和互联网金融巨头--百度周二联合高调宣布发起设立百信银行。市场人士认为，双方设立该合资直销银行，拓宽了民资进入银行业的渠道，也预示着双方未来更加“亲密”的合作。

【固定收益】

--新债招标：中国七年续发国债中标收益率3.1263%，稍高于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.1263%，稍高于此前3.11%的市场预测均值。

--中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为三年品种续发

中国财政部周三公告，将于下周三(25日)在银行间和证交所跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第22期三年期品种的第二次续发。

--中国债市：中融信托称天元ABS资产池中涉及山东山水的贷款已提前偿付

中国山水水泥的债务兑付危机又现新进展。中融国际信托有限公司周二公告称，经与贷款服务机构沟通，“天元2015年第一期信贷资产证券化（ABS）信托资产支持证券”资产池内的山东山水水泥集团2亿元人民币一般流动性资金贷款，已于11月13日提前还本付息，款项已归集至贷款服务机构的资产证券化专户。

--中国债市动态：现券盘势未改成交清淡，消息真空期关注IPO和SDR影响

中国银行间债市周三早盘现券成交清淡，收益率继续盘整。交易员称，消息真空期市场谨慎以对，买卖动力均不足；虽长期仍看好债市，但短期内料延续目前盘整态势，同时关注新股IPO实质启动和人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子带来的影响。

--中国货币市场：回购利率延续盘整，预期稳定资金面短期仍难现大波澜

中国银行间市场周三回购利率整体延续盘整走势。隔夜变动甚微，七天期在上日小幅反弹后重新回落向2.25%附近靠拢，14天则因可能横跨新股IPO申购期而连续两日小涨；不过市场预期依旧稳定，料IPO扰动影响有限，短期内资金面仍难现大波澜。

【外汇】

--中国外汇：10月银行代客结售汇逆差明显收窄，因人民币汇率相对稳定

中国10月银行代客结售汇仍现逆差，但规模大幅缩减，因同期人民币汇率相对稳定。分析人士认为，数据印证中国当前资本外流状况持续好转，未来人民币走势仍受是否纳入SDR（特别提款权）及美联储加息等不确定因素影响，然结售汇状况料逐渐回归正常。

--人民币汇率：10月实际与名义有效汇率均现三连跌，且跌势扩大

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际与名义有效汇率指数均现连续三个月回落，其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.81%至129.13，上月调整后环比跌0.1%；人民币名义有效汇率指数跌0.5%至125.55，上月调整后环比下跌0.1%。

--离岸人民币：境外清算行及参加行跨境融资被束紧，短期资金利率抬升

在人民币加速冲刺SDR(特别提款权)之际，多位消息人士透露，中国央行日前悄然束紧境外人民币清算行、参加行跨境融资渠道，不少清算行及参加行已被暂停人民币账户融资及参与债券回购交易。市场人士分析，央行此举意在限制资金调出境外使用，以稳定离岸人民币汇率。

--中国汇市：人民币早盘走贬重上6.38，中间价创逾两个半月新低

人民币兑美元即期周三早盘小幅走贬，因受隔夜美元上涨影响。中间价再度下跌至逾两个月新低。交易员称，今日人民币再度跌至6.38以上的微妙位置，市场在观望走势，情绪偏谨慎，成交清淡。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1%，技术性调整压力不减大盘持续震荡

中国股市沪综指周三收跌1%，连续第二日下跌。分析师称，大盘面临年线附近的技术性调整压力，继续弱势震荡，银行和房地产板块虽逆市拉升护盘，但持续性较差，难以有效唤起人气，尾盘指数出现跳水，次新股继续下跌是导致大盘持续走低的主因。

--香港新股：获影星赵薇捧场的中国创意控股首日挂牌终场收高9.3倍

获云峰基金创办人虞锋以及影星赵薇认购的中国创意控股周三首日在香港创业板挂牌，终场较招股价收高9.3倍。

--《焦点》中粮集团并未考虑增持Nidera股权--董事长

中国国有粮食贸易商中粮集团(COFCO)董事长宁高宁周二对路透称，该集团不打算增持荷兰谷物贸易商Nidera的股份。目前中粮的持股比例为51%。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)